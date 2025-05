Athletico-PR empata com Chapecoense no final, mas chega ao 3º jogo sem vitória na Série B

Aparentemente, o goleiro Léo Vieira iria fazer uma defesa tranquila, mas acabou levando um frango e vendo a bola passar debaixo dele. Mas, a bola bateu cuidadosamente na trave e saiu. Do outro lado, a Chapecoense apostou nos contra-ataques e tentou se arriscar como deu. Mas, o placar terminou mesmo com o empate sem gols na primeira etapa.

Na volta do intervalo, a Chapecoense chegou a balançar a rede logo aos seis minutos. Giovanni Augusto deu linda assistência para Mário Sérgio, que bateu de primeira para o gol. Mas, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento da atacante do time catarinense.

Já aos 21, o Athletico-PR teve a chance de pular na frente do placar, quando Tevis foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Alan Kardec foi para a cobrança e parou em bela defesa do goleiro Léo Vieira. Mas as emoções estavam reservadas para os instantes finais.

Aos 44 minutos, depois de um bate-rebate na área, Walter Clar pegou a sobra no lado esquerdo e soltou o pé. Mycael ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O tento vinha dando a vitória a Chapecoense. Mas, no apagar das luzes, aos 55, Tobia Figueiredo foi puxado por Everton depois de uma cobrança de escanteio e o árbitro marcou pênalti após analisar as imagens do VAR. Giuliano foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando o placar em 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (dia 16), a Chapecoense recebe o Cuiabá, às 19h, na Arena Condá. Já no sábado (dia 17), o Athletico-PR visita o Vila Nova, em Goiânia, às 18h30.

FICHA TÉCNICA