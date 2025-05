Renato Gaúcho fica no Rio por ordem médica e Fluminense deve ter reservas na altitude de La Paz

O Fluminense terá um importante desfalque fora das quatro linhas para o confronto desta quinta-feira, contra o San José, em La Paz, pela Copa Sul-Americana. Por recomendação médica, o técnico Renato Gaúcho não acompanhará a delegação tricolor na viagem à Bolívia, repetindo o que já havia ocorrido na partida contra o Unión Española, no Chile. Na ocasião, o time foi comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes e voltou com um empate por 1 a 1.

A ausência do treinador não se trata apenas de uma decisão estratégica. Renato passou por um procedimento de ablação cardíaca há alguns anos, voltado ao tratamento de arritmia. Por conta disso, sua presença em ambientes com elevada altitude, como o Estádio Hernando Siles - localizado a 3.637 metros acima do nível do mar - é contraindicada pelos médicos. Nesses cenários, a menor concentração de oxigênio pode representar riscos à saúde, especialmente para quem já enfrentou problemas cardíacos.

Mesmo fora da viagem, Renato seguirá envolvido com a preparação da equipe. No Rio, ele comandará os treinamentos dos principais jogadores, que serão poupados da partida. O Fluminense deverá ir a campo com um time alternativo, formado por reservas e jovens das divisões de base, com Alexandre Mendes à frente da comissão técnica na Bolívia. A estratégia segue o planejamento da comissão para gerenciar o desgaste do elenco, diante de um calendário apertado e viagens exigentes.