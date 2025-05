Conmebol multa Palmeiras em R$ 285 mil por gesto racista de torcedor em duelo com o Cerro

A Conmebol multou o Palmeiras em US$ 50 mil (cerca de R$ 285,7 mil) como punição pelo gesto racista feito por um torcedor na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, em jogo da Libertadores disputado em 10 de Abril, no Allianz Parque. Os dois times se enfrentam novamente nesta quarta-feira, às 21h30, em Assunção, no Paraguai.

Conforme noticiado pelo GE e confirmado pelo Estadão, a diretoria resolveu acatar a decisão da entidade máxima do futebol sul-americano, mas vai acionar a Justiça para que o torcedor responsável, identificado no dia seguinte ao ocorrido, repare o prejuízo financeiro causado ao clube.

Em imagens que circularam nas redes sociais horas depois da partida, o homem aparece fazendo gestos racistas e chamados os paraguaios de "índios". Com base nessas imagens, um processo para averiguação foi aberto por iniciativa da própria Conmebol.