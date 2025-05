Vitor Roque desencanta após 12 jogos e garante vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, por quem o Palmeiras desembolsou R$ 154 milhões junto ao Barcelona, marcou pela primeira vez com a camisa alviverde, neste domingo. Em seu 13º jogo pelo clube, o jogador de 20 anos marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Brasileirão.

O gol do jovem atacante colocou os palmeirenses provisoriamente na liderança, com 16 pontos contra 15 do Flamengo, que enfrenta o Cruzeiro ainda neste domingo, às 18h30. Já o Vasco fica com sete pontos, em 13º lugar.

Mesmo com o mando de campo sendo dos vascaínos, o esperado era que o Palmeiras fosse superior na partida, o que se cumpriu até certo ponto do primeiro. O time paulista era mais perigoso. Bem posicionado, fazia boas infiltrações e usava bem os dois lados do ataque frente a um Vasco retraído no campo de defesa durante a maior parte do tempo.