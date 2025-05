Palmeiras encara o Vasco para tentar se recuperar após primeira derrota no Brasileiro

Agora, a missão é sair da casa dos 13 pontos - na qual ficou estacionado ao perder no final de semana passado -, pela oportunidade de tirar a liderança do Flamengo, que tem 14 pontos e encara o Cruzeiro também neste domingo, em Belo Horizonte, às 18h30.

Abel deve contar com o retorno do lateral-direito Mayke e do meio-campista Raphael Veiga que voltaram a treinar em tempo integral com o elenco e podem ficar no banco. Marcos Rocha também começou a trabalhar com o grupo, porém parcialmente e ainda não deve estar à disposição, assim como o atacante Bruno Rodrigues.

Mandante em Brasília, para onde o presidente Pedrinho vendeu o mando de campo, o Vasco, que tem sete pontos, jogará no Distrito Federal ainda sem um treinador, cargo antes ocupado por Fábio Carille. O comando da equipe continua sob a responsabilidade do ex-meia Felipe "Maestro", diretor técnico do clube.

Com Felipe no banco de reservas, os vascaínos empataram por 1 a 1 com o Operário Ferroviário, em Ponta Grossa, na partida de ida da Copa do Brasil. Sem muitas opções para arriscar algo diferente, o interino deve escalar um time bastante semelhante ao que não foi capaz de vencer o time paranaense que disputa a segunda divisão nacional.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X PALMEIRAS