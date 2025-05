Flick confirma Szczesny como goleiro titular do Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões

Com as atenções voltadas para o jogo desta terça-feira contra a Inter de Milão, que define uma das vagas para a decisão da Liga dos Campeões, o técnico do Barcelona, Hansi Flick antecipou o retorno do goleiro polonês Szczesny ao posto de titular.

No sábado, diante do Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, ele escalou Ter Stegen desde o início no triunfo do clube catalão por 2 a 1. A opção pela mudança foi para dar um pouco de ritmo ao jogador que vinha de uma grave lesão no joelho.

Sem jogar desde setembro do ano passado, quando rompeu o tendão patelar do joelho direito, o atleta já tinha ficado no banco de reservas na final da Copa do Rei, vencida pela equipe azul e grená com um 3 a 2 sobre o Real Madrid.