Árbitros de futebol cuidam de aparência e evitam barba e tatuagem por imagem de neutralidade

COLLINA VIROU MODA

O carismático Pierluigi Collina é considerado um dos maiores árbitros da história do futebol. O italiano se destacava pela autoridade, firmeza e visão de jogo, que o permitia acertar marcações ajustadas mesmo antes da era do VAR. O sucesso o levou a apitar a final da Copa do Mundo de 2002, que terminou com o pentacampeonato da seleção brasileira.

Todo esse cartaz fez de Collina um exemplo a ser seguido por muitos. A figura do árbitro de cabeça raspada passou a ser uma referência e conquistou entusiastas no Brasil e no mundo. Héber Roberto Lopes, nome carimbado em jogos do futebol brasileiro por muitos anos, foi apontado como adepto do visual de Collina, mas negou a associação de forma bem-humorada durante uma entrevista.

Aos 65 anos, Pierluigi Collina ocupa o cargo de chefe da Comissão de Arbitragem da FIFA. Ele é membro do Comitê de Árbitros da Uefa e atua como consultor da Associação Italiana de Árbitros.

NOVOS TEMPOS

Durante a conversa, Sálvio aproveitou para fazer um contraponto e comentar sobre a situação atual do uso de barba e tatuagens no Brasil. "Tem tatuagem, sim. Quem quer, pode ter. O (Anderson) Daronco tem. Mas poucos usam barba. O Bráulio (da Silva) Machado (estava) usando (barba) um dia desses", compartilhou.