Remo derrota Amazonas, mantém invencibilidade e dorme na liderança da Série B

O Remo venceu o Amazonas por 1 a 0, neste sábado, no Mangueirão, em Belém (PA), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Giovanni Pavani aos 20 minutos do primeiro tempo. Os visitantes terminaram o duelo com um jogador a menos, após a expulsão do lateral Alyson, aos 12 do segundo tempo.

Com o resultado, o Remo chegou aos 12 pontos e subiu para a liderança da Série B, mantendo a invencibilidade e dividindo o G-4 atualmente com Avaí (11), Cuiabá (11) e Vila Nova (10). O time paraense pode perder posições na sequência da rodada, que termina na terça-feira. O início de competição ruim para o Amazonas continua. Tem apenas dois pontos e ocupa a 19ª colocação, formando a zona do rebaixamento com Volta Redonda, Paysandu e Botafogo-SP.

A primeira etapa no Mangueirão foi intensa, com os dois times tendo oportunidades de abrir o placar. Aos 5 minutos, o time da casa chegou forte com Vizeu, mas o atacante não conseguiu acertar o gol. Os visitantes responderam em duas oportunidades que foram bloqueadas pela defesa paraense.