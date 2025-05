Napoli derrota o Lecce e mantém vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Com um gol do atacante Giacomo Raspadori ainda no primeiro tempo, o Napoli conseguiu um importante resultado neste sábado, fora de casa, para se manter no topo da classificação do Campeonato Italiano, ao derrotar o Lecce pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 35ª rodada da competição.

O resultado deixa a equipe de Nápoles em uma posição confortável. O triunfo levou a equipe celeste aos 77 pontos no torneio nacional. Já o Lecce vive uma situação completamente desfavorável. Com 22 pontos, a equipe tenta fugir das últimas colocações.

Disposto a manter o embalo (vem de três vitórias consecutivas), o time do técnico Antonio Conte volta a campo no próximo final de semana e enfrenta o Genoa, no domingo, no estádio Armando Diego Maradona. Já o Lecce busca a reabilitação como visitante e vai medir forças com o Verona.