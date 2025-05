Fluminense marca nos acréscimos, bate Sport e já mira primeiras posições do Brasileirão

Melhor em campo, o time carioca teve um pênalti a seu favor, aos 26 minutos, quando Arias se tocou em dois defensores. O árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) estava bem posicionado e marcou a falta dentro da área. Mas, chamado pelo VAR, anulou a marcação.

O jogo ficou aberto nos minutos finais. O Sport quase marcou, aos 43, num chute de Du Queiroz, que Fábio encaixou. Do outro lado, aos 47 minutos, Caíque França salvou o Sport ao espalmar cabeçada de Everaldo. De tanto insistir, ele desempatou, de cabeça, aos 51 minutos, após outro cruzamento perfeito de Arias.

Pela oitava rodada, os dois times só voltam a campo no dia 11. O Fluminense vai visitar o Atlético-MG, enquanto o Sport vai atuar no Recife diante do Cruzeiro. Antes disso, pela Copa Sul-Americana, o time carioca vai defender a liderança do Grupo F, com sete pontos, diante do lanterna San José-BOL, com um ponto. O jogo será disputado na Bolívia, na próxima quinta-feira.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 1 SPORT

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Lezcano), Hércules (Nonato) e Ganso (Lima); Jhon Arias, Everaldo e Canobbio (Serna). Técnico: Renato Gaúcho.