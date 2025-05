Dorival estreia em Itaquera contra o Inter e tenta apontar nova direção para o Corinthians

Em Novo Horizonte, o novo treinador não contou com Memphis Depay, baixa por causa da pancada que sofreu no jogo contra o Flamengo, mas deve tê-lo à disposição para formar dupla de ataque com Yuri Alberto contra o Inter.

Na defesa, a zaga continua sendo formada por André Ramalho e Cacá, já que Gustavo Henrique foi submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal na sexta-feira e será desfalque por cerca de um mês. Félix Torres, em baixa após as sucessivas expulsões, permanece no banco de reservas.

Dorival pode dar uma oportunidade para Igor Coronado no meio-campo, setor que vem sofrendo com a ausência de Rodrigo Garro, atualmente sob cuidados especiais por causa da tendinopatia patelar causadora das dores sentidas por ele desde o final do ano passado.

"Vamos dar tempo para que ele (Coronado) busque seu melhor e tenha oportunidades. Deixei claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. Confio muito que ele encontrará o melhor caminho. Vamos tirar o máximo de um atleta como esse", disse o treinador.

Muito mais sólido que o Corinthians na temporada, o Inter vai a Itaquera em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão, depois de bater o Juventude por 3 a 1 na rodada passada. No meio da semana, venceu o Maracanã do Ceará por 1 a 0, pela Copa do Brasil.

Com nove pontos e na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho tem se mostrado muito consistente sob o comando de Roger Machado, não à toa perdeu apenas uma partida em 2025 - para o Palmeiras, por 1 a 0, no Beira-Rio.