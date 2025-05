Desgaste físico preocupa, mas Dorival indica força máxima do Corinthians na Sul-Americana

Dorival Júnior soma duas vitórias em dois jogos no comando do Corinthians. Desde a estreia, o treinador indicou preocupação com o desgaste físico do seu elenco. Mas, mesmo depois de um jogo pesado contra o Internacional, na noite de sábado, ele deve ter força máxima na Copa Sul-Americana, contra o América de Cali, na terça-feira.

"A escalação vai depender da reapresentação dos jogadores, a partir de amanhã (domingo). Mas espero que muitos já estejam plenamente recuperados. Desta vez, não tivemos que viajar. Espero que alcancemos uma recuperação importante porque será um jogo muito complicado, contra um adversário difícil, que vai exigir muito e teremos que estarmos muito bem recuperados para fazermos um grande jogo", projetou, após a vitória sobre o Internacional por 3 a 2, na Neo Química Arena.

Dorival estreou no time paulista na quarta, contra o modesto time do Novorizontino. A vitória por 1 a 0, fora de casa, pela Copa do Brasil, foi conquistada com um time misto. O treinador preservou os principais titulares para o desgastante duelo com o Inter, neste sábado, pelo Brasileirão.