Com gol de Galeno e assistências de Firmino, Al Ahli é campeão da Champions da Ásia

Diante de 60 mil torcedores no estádio King Abdullah, em Jeddah, o Al Ahli conquistou neste sábado pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Ásia ao vencer o Kawasaki Frontale, do Japão, por 2 a 0. Os gols do time da Arábia Saudita foram marcados pelo brasileiro Galeno e por Kessié, após assistências de Roberto Firmino.

O ex-atacante do Liverpool e da seleção brasileira terminou como o melhor jogador da competição, com 13 participações em gols em 12 partidas do Al Ahli. Firmino também é o capitão da equipe, que terminou o torneio sem derrotas (12 vitórias em 13 jogos) e com 34 gols marcados e 10 sofridos.

Derrotado em duas finais da Liga dos Campeões da Ásia anteriores, o Al Ahli abriu o placar contra o Kawasaki Frontale aos 35 minutos do primeiro tempo. Após pressionar a defesa do time japonês, o Al Ahli roubou a bola. Galeno tabelou com Firmino e, de fora da área, acertou o ângulo esquerdo do goleiro japonês. Golaço. Galeno foi contratado do Porto em janeiro por cerca de US$ 55 milhões.