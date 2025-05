Barcelona leva susto, mas vira contra o rebaixado Valladolid e joga pressão no Real Madrid

Líder do campeonato, o Barcelona tomou um susto do lanterna e já rebaixado Valladolid, mas conseguiu vencer por 2 a 1, de virada, neste sábado e deu mais um passo em direção ao título espanhol. A quatro rodadas para o fim do campeonato, o time catalão tem 79 pontos, 7 a mais do que o Real Madrid.

O plano do técnico do Barcelona, Hansi Flick, era poupar jogadores sobrecarregados neste final de temporada para dois jogos cruciais nos próximos dias: Inter de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões na terça-feira e o clássico com Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol no dia 11 de maio. O rival não poderia ser mais apropriado. Já sem ambições na competição, o Valladolid havia sido goleado por 7 a 0 no primeiro turno.

O roteiro, porém, ganhou contornos inesperados logo aos 6 minutos no estádio José Zorrilla, em Valladolid. Após dois escanteios consecutivos do time da casa, Iván Sánchez finalizou pelo lado direito do ataque. A bola desviou no zagueiro Araujo e tirou totalmente o goleiro Ter Stegen do lance.