Piastri lidera 1º treino no GP de Miami marcado por bandeira vermelha; Bortoleto é 15º

O circuito de Miami também marcou a estreia de seis pilotos no traçado norte-americano: Liam Lawson, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Jack Doohan e Gabriel Bortoleto. Entre os novatos, Hadjar foi o que teve melhor desempenho, encerrando a sessão entre os dez primeiros colocados com bom ritmo no carro da RB.

Grande parte dos pilotos iniciou o treino com pneus médios. Nico Hülkenberg foi o primeiro a arriscar os compostos macios, mas demorou a encaixar uma boa volta. Só nas voltas finais conseguiu aparecer entre os primeiros, ainda que tenha terminado fora do Top-10. Com o aumento do uso dos pneus mais rápidos, os tempos começaram a despencar.

Alexander Albon surpreendeu e chegou a assumir a liderança provisória com a Williams, seguido por seu companheiro Carlos Sainz. Ambos se aproveitaram bem da janela com pista limpa e pneus macios. No entanto, Verstappen logo reagiu e retomou o topo da tabela, dando indícios de que poderia fechar a sessão como o mais rápido.

Mas ainda havia espaço para mais trocas de posição. Oscar Piastri voou baixo e tomou a primeira colocação, com Leclerc também superando o holandês. Quando o cronômetro marcava pouco mais de quatro minutos para o fim, Bearman perdeu o controle e bateu, acionando a bandeira vermelha que encerrou a sessão prematuramente. Norris, que se preparava para uma volta rápida, foi um dos prejudicados.

A sessão terminou com Piastri em primeiro, Leclerc em segundo e Verstappen em terceiro. Sainz, Albon, Hadjar, Russell, Tsunoda, Antonelli e Alonso completaram o Top-10. Entre os brasileiros, Bortoleto fechou apenas com o 15º tempo.

A programação do fim de semana em Miami continua nesta sexta-feira com a corrida classificatória para a sprint. A corrida principal está marcada para o domingo, às 17h (de Brasília).