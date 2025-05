Hansi Flick anuncia volta de Ter Stegen ao gol do Barcelona após se recuperar de grave lesão

"Marc (Ter Stegen) está em um bom caminho e seu desempenho nos treinos tem sido fantástico", afirmou o treinador que, em seguida, não quis antecipar mais nada em relação à escalação da equipe. "Não estou pensando em mudar mais nada até o fim da temporada", comentou.

No clube desde 2014, e com 420 duelos disputados pelo Barcelona, o goleiro é um dos pilares do elenco. Ele já havia sido relacionado para ficar no banco de reservas na final da Copa do Rei, que teve o clube catalão como vencedor, ao derrotar o Real Madrid por 3 a 2.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona tem a chance de ampliar sua vantagem no topo contra o Valladolid neste sábado. A equipe do técnico Hansi Flick contabiliza 76 pontos. O Real Madrid, segundo colocado com 72, entra em campo no domingo e recebe o Celta no Santiago Bernabéu.