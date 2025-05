Bortoleto lamenta erro em volta rápida no GP de Miami de F-1: 'Não tem muito o que fazer'

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o piloto tenta manter o foco no restante do fim de semana: "É somente minha segunda sessão nesta pista. Temos de analisar e ver o que fazer melhor para o sábado, mas não tem muito o que fazer. Sabemos que não é fácil pilotar aqui, mas a pista é igual para todo mundo. Hoje era possível (avançar), mas vamos para cima".

A corrida sprint será disputada neste sábado, às 13h, pelo horário de Brasília, enquanto a classificação para a prova principal acontece às 17h. A corrida maior será realizada no domingo, às 17h.