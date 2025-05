Torcedores do Santos entram em confronto com a polícia nos arredores da Vila Belmiro

O empate do Santos com o CRB, por 1 a 1, pela Copa do Brasil, foi seguido de um confronto entre torcedores santistas e policiais nos arredores da Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira. A saída do estádio foi marcada por explosões, correria e gás lacrimogêneo para dispersar diversos grupos de torcedores.

Pelas redes sociais, santistas publicaram vídeos em que mostram diversos torcedores reclamando dos efeitos do gás lacrimogêneo até mesmo em crianças. De acordo com o canal ESPN, uma das portas de vidro do estádio foi quebrada após torcedores tentarem passar do setor das organizadas para as cadeiras cativas. E jornalistas teriam ficado presos em cabines de transmissão devido ao gás lacrimogêneo.

Na sala de imprensa, os profissionais e mídia levaram um susto quando torcedores tentaram invadir o local onde são realizadas as entrevistas coletivas do time. Um deles tentou quebrar a porte de vidro que dava acesso à sala, de acordo com o site GE.