Sabalenka despacha Svitolina e encara Gauff em sua 4ª final em Madri

A belarussa Aryna Sabalenka garantiu vaga em sua quarta final do WTA 1000 de Madri, nesta quinta-feira. No último jogo do dia na capital espanhola, a número 1 do mundo superou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e marcou confronto com a americana Coco Gauff, que atropelou a polonesa Iga Swiatek mais cedo.

Sabalenka vai tentar seu terceiro título no saibro espanhol. No ano passado, ela foi derrotada justamente por Swiatek na decisão. A belarussa levantou o troféu em 2021 e 2023. No sábado, a líder do ranking vai buscar seu terceiro título da temporada e o 20º de sua carreira.

Para alcançar a final, Sabalenka precisou superar o bom momento vivido pela rival ucraniana nesta quinta. Svitolina vinha de uma sequência invicta de 11 jogos, com triunfos na Billie Jean King Cup e o título do WTA 250 de Rouen, na França, além das vitórias na chave de Madri.