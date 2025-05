Ela desafia estereótipos de gênero no Vale do Silício e transformou angústia no xadrez em livro

A história de resiliência de Kyla não apaga a angústia vivida pela pressão em competir no xadrez. Hoje, ela joga apenas casualmente, com amigos. Os torneios já não fazem parte da rotina.

O que você acha que causa essa competitividade focada no resultado e até deixando de ter o prazer no xadrez, que você relata na trama?

Mesmo quando eu era jovem, já era bastante óbvio para mim que xadrez era um esporte muito dominado por homens. E, às vezes, as jogadoras simplesmente não eram consideradas tão boas quanto os homens. Como resultado, acho que senti que meninas como eu não tinham permissão para pertencer ao mundo do xadrez. Então, me esforcei muito para provar que eu pertencia e achei que a única maneira de fazer isso era vencendo, conquistando mais medalhas, ganhando mais troféus. Acabei me focando muito na vitória e, em certo ponto, simplesmente esqueci por que comecei a jogar xadrez em primeiro lugar - que era por diversão e prazer. Fiquei tão obcecada em ganhar que deixei de lado a parte divertida do jogo. E acho que esse é um problema muito comum entre muitos jogadores.

Quando você se foca tanto nos resultados, acaba esquecendo o prazer que o jogo proporciona. E, especialmente agora, com o xadrez se tornando um esporte cada vez mais jovem, os jogadores estão começando mais cedo e, às vezes, podem não ser maduros o suficiente para lidar com tudo isso. Parte da história foi inspirada na minha experiência real, mas outra parte foi bem diferente. Porque, por causa de todo o estresse e ansiedade de desempenho, acabei abandonando o xadrez quando tinha cerca de 14 ou 15 anos. No meu livro, minha personagem principal, May, passa pelos mesmos problemas, mas decide se abrir com seus pais e amigos, e recebe o apoio e a ajuda de que precisa - algo que eu não tive quando era mais jovem. Eu simplesmente não contei a ninguém como me sentia.

Você sente que "May The Best Player Win" ajudou você a lidar com esse sentimento?

Essa é uma pergunta muito boa. Acho que, quando eu era mais jovem, não tinha força nem confiança. Não queria contar a ninguém como me sentia, não queria admitir que o xadrez estava me causando muito estresse, porque achava que isso me faria parecer fraca. E eu sentia que não podia me dar ao luxo de parecer fraca, especialmente quando achava que estavam duvidando das minhas habilidades.