Lucas treina sem limitações e deverá reforçar o São Paulo diante do Fortaleza

O São Paulo iniciou, nesta quarta-feira, a preparação para o confronto com o Fortaleza, nesta sexta-feira, às 21h30, no MorumBis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade no gramado do CT da Barra Funda foi o meia-atacante Lucas, que está em fase final de recondicionamento físico após sofrer um trauma no joelho direito e poderá ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o jogo.

Enquanto os atletas que iniciaram a partida contra o Náutico, na terça-feira, pela Copa do Brasil, vitória do time tricolor por 2 a 1, fizeram um trabalho regenerativo, Lucas participou de toda a atividade de simulação de jogo promovida pelo técnico argentino e até marcou gols. Caso se sinta bem no treino desta quinta-feira, o camisa 7 tem boa chance de ser relacionado para o próximo compromisso.

Lucas está afastado dos gramados desde a eliminação são-paulina nas semifinais do Campeonato Paulista, quando se machucou na derrota para o Palmeiras. Desde então, a equipe paulista fez dez partidas e oscilou com uma sequência de empates - foram cinco nos seis primeiros jogos sem o jogador - entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, mas se recuperou e acumula três vitórias e uma igualdade nos quatro últimos desafios.