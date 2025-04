João Fonseca é surpreendido por Jesper de Jong e cai na estreia do Challenger de Estoril

Após ser derrotado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, João Fonseca não conseguiu acompanhar o bom desempenho do holandês Jesper de Jong e foi eliminado logo na estreia do Challenger 175 de Estoril, em Portugal. O 93º colocado do ranking da ATP praticamente não deu chances ao brasileiro, 65º do mundo, nesta quarta-feira, e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h16 de partida.

Nas oitavas de final, De Jong, 24 anos, vai enfrentar o espanhol Bernabe Zapata Miralles, 380º colocado no ranking da ATP. O tenista de 28 anos, que saiu do qualificatório, derrotou o português Jaime Faria por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). O Challenger de Estoril dá 175 pontos ao campeão.

Apesar do apoio da torcida brasileira presente em peso nas arquibancadas, João Fonseca iniciou a partida desconcentrado e, abusando dos erros, teve seu serviço quebrado logo no segundo game. De Jong neutralizou o jovem de 18 anos, impedindo-o de atacar, e abriu 3 a 0 no primeiro set sem encontrar muita resistência. Fonseca até esboçou uma reação, mas o adversário manteve a pegada, acertou 79% dos saques - contra 67% do brasileiro - e fechou o set em 6/2, com outra quebra no oitavo game.