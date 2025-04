Inter de Milão assusta o Barcelona em bela semifinal de golaços e empate na Liga dos Campeões

A Inter de Milão demonstrou nesta quarta-feira que o Barcelona não é nenhum 'bicho papão'. Com a prometida coragem bradada por Simone Inzaghi, a equipe italiana encarou os fortes rivais de igual para igual na Espanha, esteve em vantagem no placar por 2 a 0 e 3 a 2 e poderia ter voltado para casa com uma vitória gigante - teve um gol anulado. No fim, se satisfez com um grande empate por 3 a 3 em jogo de belos gols e emoção do início ao fim pela ida das semifinais da Liga dos Campeões.

Na próxima terça-feira, as equipes se reencontram no Giuseppe Meazza, em Milão, em promessa de novo jogo empolgante. Nesta quarta, o primeiro tempo foi espetacular, com quatro lindos gols, sendo três pinturas, e um futebol digno de semifinal de Liga dos Campeões. Na etapa final, com enorme equilíbrio e não menos vibrante, a Inter voltou a abrir frente com Dumfries, destaque da partida, mas Raphinha também anotou belo gol - creditado contra de Sommer -, e fechou o placar.

Antes de a bola rolar, Inzaghi prometeu uma postura diferente da Inter de Milão após três derrotas seguidas - perdeu o título da Copa da Itália e a liderança do Italiano. O treinador foi enfático ao dizer que seus comandados respeitariam, mas não teriam medo do Barcelona. E bastou um minuto para os italianos mostrarem coragem e abrirem vantagem. Dumfries cruzou e Thuram fez um golaço de letra.