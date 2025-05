Flick lamenta erros na defesa, mas exalta apresentação do Barcelona: 'Apreciei o que fizemos'

Os italianos abriram 2 a 0 no marcador, antes de Lamine Yamal iniciar seu show particular para ajudar na busca pela igualdade. O jovem havia sentido dores na coxa no aquecimento, mas mostrou superação para contribuir bem nos 3 a 3 e deixar Flick feliz da vida.

"A torcida foi incrível, pois eles (italianos) realmente nos pressionaram hoje. Pessoalmente, estou impressionado com a forma como o time conseguiu voltar ao jogo. Lamine Yamal é um gênio, com personalidade e qualidades próprias. Ele demonstrou isso claramente esta noite", vibrou com o garoto de 17 anos.

"Estou muito feliz que esse talento, que só aparece a cada 15 anos, esteja jogando pelo Barcelona. Lamine foi muito importante para nós no primeiro tempo. Ele criou muitas coisas e marcou o primeiro gol. Ele foi a chave para a recuperação."