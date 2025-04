Corinthians publica balanço e confirma déficit de R$ 181,7 milhões e dívida em R$ 2,4 bi

O Corinthians publicou nesta quarta-feira o balanço financeiro de 2024, primeiro ano da gestão do presidente Augusto Melo. Os números apresentados confirmam o déficit de R$ 181,7 milhões apontado pela diretoria em documento que foi apresentado aos conselheiros do clube. As contas foram reprovadas na segunda, em reunião no Parque São Jorge.

De acordo com a publicação, o Corinthians teve uma arrecadação de R$ 1 bilhão, impulsionada pelos repasses de direitos federativos, que geraram R$ 338,4 milhões ao clube, além de direitos de transmissão (R$ 295 mi) e patrocínios e publicidade (R$ 253 mi).

O clube também aumentou o valor arrecadado com jogos na Neo Química Arena, que mantém uma média de 40 mil pessoas por jogo, e terminou 2024 alcançando R$ 93,9 milhões. O item "Premiações, fiel torcedor e loterias e outras" rendeu ao clube aproximadamente R$ 70 milhões.