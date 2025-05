Bia Haddad cai nas quartas de duplas em Madri; Swiatek leva pneu, mas vira e Sabalenka sofre

Precisando de reação, Bia e Laura não souberam aproveitar as oportunidades. Depois de mais uma vez largarem atrás, agora com 4 a 1, elas sacaram para empatar por 4 a 4 e não conseguiram fazer o ponto. Caíram no primeiro match point.

SWIATEK LEVA PNEU APÓS QUATRO ANOS, MAS VIRA

No torneio de simples, Iga Swiatek sentiu o gostinho de levar um pneu, algo que não ocorria com ela desde 2021, mas que está acostumada a aplicar em suas oponentes. Mesmo assim, não se inibiu e buscou a virada sobre a norte-americana Madison Keys (cabeça 5), parciais de 0/6, 6/3 e 6/2 em 1h46.

Pelas semifinais, a polonesa, segunda favorita em Madri, terá outra norte-americana pela frente. Nesta sexta-feira, Swiatek encara Coco Gauff. A cabeça 4 avançou com tranquilos 7/5 e 6/1 sobre a jovem russa Mirra Andreeva.

Líder do ranking, Aryna Sabalenka precisou de dois tie-breaks para superar a ucraniana Marta Kostyuk, com 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7). Abelarussa encara na semifinal a também ucraniana Elina Svitolina, algoz da japonesa Moyuka Uchijima com fáceis 6/2 e 6/1.