Marcos Rocha inicia transição física no Palmeiras e Giay celebra sequência de jogos

O Palmeiras está esvaziando seu departamento médico. Paulinho voltou a jogar, Mayke e Murilo já treinam normalmente e, nesta terça-feira, foi a vez do lateral-direito Marcos Rocha iniciar sua transição física após se curar de problema muscular. Abel Ferreira celebra ganhar opções na maratona de jogos, enquanto o argentino Giay vibra com a sequência de partidas disputadas em 2025.

De olho do Ceará, rival desta quarta-feira pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 19h30, no Castelão, o Palmeiras iniciou o dia com sessão de vídeo no centro de excelência na qual Abel Ferreira passou as principais qualidades do adversário.

Logo depois, o Palmeiras foi a campo para atividades táticas de posicionamento. Marcos Rocha não esteve ao lado dos companheiros no trabalho, mas estava no gramado dando sequência a seu cronograma individualizado. O lateral-direito já aprimora o físico para voltar aos jogos. Assim como Murilo, Mayke e Raphael Veiga que intensificaram as atividades e participaram do treino com o elenco.