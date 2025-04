Inzaghi define Barcelona 'o melhor da Europa', mas mostra confiança na Inter: 'Não temos medo'

Depois de derrubar o forte Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão enfrenta sua pior sequência na temporada, com três derrotas seguidas, que resultaram na perda do título na Copa da Itália e da liderança no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe visita o forte Barcelona e o técnico Simone Inzaghi promete superação diante do "melhor time da Europa no momento."

A aposta do treinador será na forte marcação e na transição rápida ao ataque para surpreender como fizera no Allianz Arena - bateu o Bayern por 2 a 1. "Estamos vindo de uma semana ruim em termos de resultados, mas queremos jogar essa semifinal com muito entusiasmo", disse Inzaghi, descartando medo do oponente.

"O Barcelona é provavelmente o melhor time no momento na Europa. Teremos respeito máximo, mas não temos medo. Estamos falando de Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, Arsenal, PSG... são todos grandes adversários. Mas fizemos uma campanha tremenda e queremos jogar estas semifinais como uma verdadeira Inter."