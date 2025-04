São Paulo finaliza preparação contra o Náutico e deve ter reforço de Lucas na Copa do Brasil

O São Paulo finalizou nesta segunda-feira a preparação para confronto diante do Náutico, que acontece nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. A boa notícia deve ser a presença de Lucas para aumentar o poder de agressividade do ataque. O atacante, que se recupera de um trauma no joelho direito, no entanto, não deve ser titular e a tendência é que entre no segundo tempo.

A cautela em relação ao jogador tem justificativa. Um dos principais nomes do elenco, ele vem sendo preservado para que se recupere totalmente da contusão. O atleta se machucou no clássico com o Palmeiras no Allianz em março, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Com todas as etapas cumpridas de recuperação, a ideia agora é que o atacante volte aos poucos. No encontro com os pernambucanos, em jogo pela terceira fase do torneio, Lucas deve ser a carta na manga do técnico argentino Luís Zubeldía, que também deverá contar com o retorno do zagueiro Arboleda, poupado do duelo com o Ceará, pelo Brasileiro, neste fim de semana.