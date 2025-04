Rüdiger leva bronca de Rudi Voller por indisciplina na final da Copa do Rei: 'Tem que mudar'

O zagueiro Antonio Rüdiger levou uma bronca nesta segunda-feira do ex-jogador e diretor esportivo da seleção da Alemanha, Rudi Völler, por seu comportamento destemperado com a arbitragem na prorrogação da final da Copa do Rei, em jogo que o Real Madrid acabou derrotado por 3 a 2, no sábado. Para o dirigente, o defensor da equipe merengue precisa mostrar classe e respeito pelos outros.

No momento máximo de sua irritação, ele gritou com o árbitro e pareceu ter jogado um pequeno saco de gelo no campo. "Não pode fazer isso, especialmente como jogador da seleção alemã. Ele (Rüdiger) precisa mudar isso, e ele mesmo sabe disso, sua reação pública demonstra isso", disse Völler à agência de notícias DPA.

Com três Copas do Mundo no currículo, e campeão mundial com a Alemanha em 90, na Itália, o ex-centroavante cobrou uma postura diferente do atleta ao afirmar que a questão disciplinar deve ser um dos pilares dos jogadores de alto nível