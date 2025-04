Por que Ancelotti não assumiu seleção brasileira em 2023? Entenda motivos que levaram à recusa

Depois da derrota do Real Madrid diante do Barcelona, na final da Copa do Rei, Carlo Ancelotti se aproximou da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da seleção ainda neste ano. Com contrato até junho de 2027, o treinador italiano vive crise na Espanha e pode deixar o clube merengue ao final desta temporada europeia, após insucesso na Liga dos Campeões. Esta, no entanto, não é a primeira vez que o nome do italiano esteve ligado a um acerto com a seleção.

Em 2023, a chegada de Ancelotti foi dada como certa por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para suceder Tite. Assim que anunciou a chegada de Fernando Diniz como técnico interino, o dirigente confirmou o acerto, em julho daquele ano, com o treinador italiano. "A partir do momento do Audax, Diniz passou por outros clubes com a mesma filosofia, mesmo método. Gostei muito da renovação que ele fez nas aplicações táticas. A proposta do jogo é quase parecida com o treinador que assumirá na Copa América, o Ancelotti", disse Ednaldo, à época.

A ideia era que Ancelotti assumisse em junho de 2024, assim que terminasse seu vínculo com o Real Madrid, para comandar a seleção na Copa América. Passado um ano, no entanto, tudo mudou: o treinador permaneceu no time espanhol e ainda estendeu seu vínculo. E Diniz deixou o comando da equipe nacional após apenas seis partidas. Em seu lugar, a CBF optou pela contratação de Dorival Júnior.