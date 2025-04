Mayke e Murilo vão a campo e Luighi renova com o Palmeiras até 2029: 'Sonho de qualquer garoto'

O Palmeiras tem bons motivos para apagar rapidamente a derrota para o Bahia da memória. Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco após o inesperado revés de 1 a 0 no Allianz Parque, pelo Brasileirão, duas peças importantes do grupo que vinham se recuperando de lesões foram a campo: o zagueiro Murilo e o lateral-direito Mayke. De quebra, o clube ainda anunciou a renovação com Luighi até 2029.

Já visando o retorno aos campos, quarta-feira, às 19h30, diante do Ceará, no Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil, Abel Ferreira observou seus jogadores que não atuaram mais de 45 minutos diante dos baianos e, no treino coletivo na Academia de Futebol, contou com Murilo e Mayke, o que aumenta as opções defensivas e ajuda o treinador a rodar o elenco contra a maratona de jogos.

Zagueiro e lateral vibram com a reta final da transição física, enquanto o jovem Luighi, de apenas 18 anos, comemora a renovação do contrato pelas próximas quatro temporadas. O jovem atacante já atuou em 12 partidas na temporada e anotou dois gols, o que fez a diretoria já se amparar para possíveis propostas.