Santos perde com 'escalação' de Neymar para o Bragantino, é vaiado e dorme no fundo da tabela

O intervalo chegou com algumas vaias da torcida, mais uma vez insatisfeita com o (fraco) desempenho do Santos, até então somente com um triunfo na competição - fez 2 a 0 no Atlético-MG. O vestiário prometia ser quente após etapa sem graça.

Sampaio optou pela manutenção do time e pagou caro. O Bragantino voltou ainda com mais ímpeto e logo de cara Lucas Barbosa perdeu chance clara. A torcida santista novamente começou a se irritar com o futebol pobre em campo e ainda viu uma falha acabar em desvantagem no placar.

Aos 17 minutos, Luisão saiu jogando errado, chutando em cima de Vinicinho, que avançou e tocou para Eduardo Sasha mandar colocado no ângulo. A paciência das arquibancadas acabou de vez para algumas peças, casos de Luisão, Diego Pituca, Gabriel Verón e, principalmente, Guilherme, bastante vaiado toda vez que pegava na bola.

Sampaio começou a trocar os "vaiados" por meninos para tentar ganhar o apoio da torcida. Mas o Bragantino estava bem armado em campo. Aos 37 minutos, Fabinho roubou bola no meio e deu lindo passe para Laquintana avançar e encaminhar o triunfo. Deivid Washington ainda descontou nos acréscimos, mas já era tarde.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO