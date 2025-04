Salah brilha em conquista do Liverpool após renovação e vibra com a torcida

O Liverpool confirmou neste domingo, com quatro rodadas de antecedência, seu 20° título do Campeonato Inglês após bater o Tottenham, em Anfield, por 5 a 1. O grande destaque da campanha foi o atacante Mohamed Salah. O egípcio, que esteve perto de deixar a equipe, renovou seu contrato no meio da disputa e venceu o seu segundo Campeonato Inglês

Em abril, atleta e clube encerraram uma longa "novela" ao anunciar a extensão de contrato do camisa 11 até junho de 2027. A negociação do vínculo, que terminava ao fim da atual temporada, se arrastou e ele chegou a ser especulado no PSG.

A torcida, apaixonada por Salah, temeu a perda de seu principal craque. Mas o futebol é cíclico, e na vitória de hoje, ao marcar seu gol, o quarto do time, Salah correu para os braços do público, segurou um celular e tirou uma selfie rodeado pelos adeptos que seguravam uma bandeira com sua caricatura.