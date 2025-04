Rüdiger pede desculpas e Real Madrid expõe irritação após derrota para o Barcelona

A derrota para o Barcelona na final da Copa do Rei ainda repercute no Real Madrid. Um dia após o clássico em Sevilha, o zagueiro Antonio Rüdiger veio a público pedir desculpas por sua atitude no fim da partida, enquanto o volante Tchouaméni expressou a insatisfação com a comemoração dos jogadores do Barça.

Expulso durante a prorrogação, Rüdiger arremessou um objeto da área técnica em direção ao gramado e precisou ser contido por membros da comissão técnica, conforme relatado na súmula pelo árbitro De Burgos Bengoechea.

Neste domingo, o defensor alemão reconheceu o erro. "Não há desculpa para o meu comportamento ontem à noite. Peço muitas desculpas e peço desculpas ao árbitro", escreveu Rüdiger nas redes sociais.