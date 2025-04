Palmeiras 'empilha' atacantes, mas não fura defesa do Bahia e perde pelo Brasileirão

O Bahia que chegou pela primeira vez, com Jean Lucas, assustando Weverton. O Palmeiras respondeu pelo lado, com Felipe Anderson buscando Flaco López. Em outro lance, Maurício teve chance de finalizar dentro da área, de frente para o gol, mas bateu por cima.

O lado direito palmeirense sofreu com investidas de Erick Pulga, que vive boa fase no time baiano. No outro flanco, Ademir era o escape de um Bahia rápido. O Palmeiras até conseguiu chegar mais vezes. Flaco López armou um bonito chute de primeira, após boa jogada individual de Torres, mas a bola foi para fora.

O Bahia, contudo, é quem lia melhor o jogo. A equipe de Rogério Ceni baixava o bloco quando não tinha a bola, impedindo avanços palmeirenses. O time ainda aproveitava contra-ataques e foi quem criou mais na primeira etapa.

Abel Ferreira voltou do intervalo com Estêvão e Vitor Roque. O ataque ganhou outra configuração, com dois centroavantes. Até mesmo com a posterior entrada de Paulinho, o argentino foi mantido. O setor ofensivo, contudo, sofria menos que o meio de campo, que padecia de articulação.

Tanto que foi menos a tática e mais o talento de Estêvão que levou o Palmeiras a novas chances. Aos 23 minutos, o garoto deu uma caneta em Luciano Juba e cruzou para Vitor Roque, que bateu, mas viu Erick salvar de cabeça.

Ceni mexeu no Bahia para se defender ainda mais. O time, porém, não desistiu de buscar o resultado e ainda explorava contra-ataques. Mesmo com o jogo mais concentrado no campo de ataque do Palmeiras, as chances penavam a sair do lado alviverde.