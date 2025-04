Palmeiras e Bahia carregam boa fase na Libertadores para duelo pelo Brasileiro

Palmeiras e Bahia se enfrentam, neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada do campeonato Brasileiro, com a moral elevada, afinal trazem vitórias na Copa Libertadores e a liderança de suas respectivas chaves. Com isso, a perspectiva é de um jogo muito disputado.

O que pode impedir um embate mais poderoso é o fato de os dois times estarem envolvidos em uma maratona de jogos. Os técnicos Abel Ferreira e Rogério Ceni poderão optar por uma escalação alternativa, poupando jogadores mais desgastados, afinal as equipes têm jogos previstos pela terceira fase da Copa do Brasil na quarta-feira. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará, em Fortaleza, enquanto o Bahia vai até Belém, onde terá pela frente o Paysandu.

Independentemente das escalações, um fato que chama a atenção para a partida é que o Bahia jamais venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Desde a fundação do estádio palmeirense, foram seis jogos entre as equipes, com cinco vitórias dos paulistas e um empate. Os baianos venceram pela última vez (2 a 0) em São Paulo em 2012.