Napoli abre 3 pontos de vantagem no topo do Italiano após bater Torino com gols de McTominay

Com dois gols do escocês Scott McTominay, o Napoli venceu o Torino por 2 a 0 neste domingo e abriu 3 pontos de vantagem na liderança do Italiano. A quatro rodadas do fim do campeonato, o time do técnico Antonio Conte tem 74 pontos contra 71 da Inter de Milão. O Torino é o décimo colocado, com 43 pontos.

Foi a terceira vitória seguida do Napoli, que aproveitou os tropeços recentes do atual campeão italiano para assumir a liderança do campeonato. Três rodadas atrás, o Napoli tinha 65 pontos contra 68 da Inter. A arrancada do time coincide com a fase artilheira de McTominay.

Em sua primeira temporada no clube italiano, o meio-campista de 28 revelado no Manchester United marcou cinco gols nos últimos três jogos. Agora com 11 gols, ele é o vice-artilheiro do Napoli no Italiano, atrás apenas do atacante Lukaku, com 12.