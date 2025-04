Liverpool encerra hegemonia do City e conquista 20º título do Inglês ao golear Tottenham

O segundo tempo foi um verdadeiro passeio para o Liverpool. Sem forçar muito, o time manteve o controle da partida e tinha um objetivo claro: encerrar a festa com um gol de Salah. A estratégia ficou evidente logo aos três minutos, quando, após uma bela troca de passes, Gakpo recebeu livre na área e, em vez de finalizar, tentou o toque para Salah - mas acabou errando a execução.

A insistência, no entanto, foi premiada aos 17. O artilheiro do Campeonato Inglês carregou pela direita, cortou para o meio e, com muita categoria, finalizou rasteiro da entrada da área, acertando o cantinho esquerdo de Vicario. Na comemoração, correu em direção à torcida e tirou uma selfie para eternizar o momento da conquista.

O domínio do Liverpool seguiu absoluto até o apito final. A equipe controlava a posse de bola, girava o jogo com facilidade e não dava qualquer chance de reação ao Tottenham. Aos 23, mais um gol para coroar a conquista: Diogo Jota arriscou chute da entrada da área, a bola desviou na marcação e sobrou para Alexander-Arnold na esquerda. O lateral escorou para o meio da pequena área, e, na tentativa de afastar o perigo, Udogie acabou dividindo com Salah e mandou contra o próprio gol, selando a vitória com chave de ouro no Anfield.

A festa era tão grande que a partida chegou a ser brevemente interrompida nos minutos finais, quando várias bexigas vermelhas lançadas pelas arquibancadas invadiram o gramado. Os jogadores ajudaram a estourá-las, em clima de pura celebração, antes que a bola voltasse a rolar para os instantes derradeiros.

Já campeão, o Liverpool volta a campo para enfrentar o Chelsea no domingo, às 12h30, pelo horário de Brasília, no Stamford Bridge. Apenas cumprindo tabela nesta reta final, o Tottenham desafia o West Ham no sábado, às 11h, no estádio Olímpico de Londres.