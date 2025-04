João Fonseca conhece adversário da estreia no Challenger de Estoril

Após ser eliminado no último sábado do Masters 1000 de Madri, pelo norte-americano Tommy Paul, o tenista João Fonseca já sabe quem será seu adversário de estreia no Challenger 175 de Estoril. O jovem será o cabeça de chave número oito e enfrenta o holandês Jesper de Jong, número 93 do ranking da ATP, no Clube de Tênis do Estoril, em Cascais. Data e horário ainda não foram divulgados oficialmente, mas a partida deve ocorrer entre terça ou quarta-feira.

O brasileiro, de 18 anos, já está em solo português. Ele aproveitou o domingo livre para treinar no saibro da quadra central do torneio. Um bom desempenho na competição pode levar João Fonseca próximo ao Top 50.

Essa será a segunda participação de João no Open de Estoril. No ano passado, a competição serviu como primeiro ATP europeu da carreira profissional do carioca. Ele acabou eliminado na primeira rodada para o britânico Jan Choinski, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 e 6/4.