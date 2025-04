Grêmio empata com Vitória na reestreia de Mano Menezes no Brasileirão e continua entre piores

Depois de estrear com um empate com o Godoy Cruz, na Argentina, pelo placar de 2 a 2, em duelo da Sul-Americana no meio de semana, o técnico Mano Menezes fez seu primeiro jogo neste retorno ao Grêmio pelo Brasileirão. Fora de casa, até saiu na frente, com gol de Jemerson, mas acabou empatando com o Vitória, por 1 a 1, no Barradão, em Salvador (BA), na noite deste domingo. Carlinhos fez o gol da igualdade na segunda etapa.

Com este empate, o Grêmio segue na zona de rebaixamento. Em seis jogos, venceu apenas uma partida e soma cinco pontos. Já o Vitória chegou ao quarto jogo sem derrota e aparece logo à frente, na 16ª colocação, com seis.

O duelo começou movimentado. Enquanto o Grêmio fazia de tudo para sair em vantagem, o Vitória se defendia bem e se arriscava em contra-ataques rápidos. Mas foi o visitante quem saiu em vantagem. Aos 20, Cristaldo cobrou escanteio, Wagner Leonardo escorou de cabeça e Jemerson completou para o gol. O lance foi muito reclamado pela torcida por um possível impedimento.