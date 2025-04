Cássio brilha, Cruzeiro supera o Vasco e entra no G-4 do Brasileirão

Com a bola rolando, o duelo começou muito disputado, mas sem chances reais de gol. O primeiro grande momento da partida surgiu aos 18, quando Rayan cruzou na medida para Philippe Coutinho, que, de cabeça, parou em um milagre de Cássio.

O Cruzeiro respondeu aos 22, quando Fagner cruzou, Christian mandou de cabeça, a bola bateu em Kaio Jorge e voltou para o volante, que mandou para o fundo do gol, mas Kaio estava em posição irregular e o gol foi anulado.

No lance seguinte, Paulo Henrique arrancou pelo meio, deixou quatro marcadores para trás e chutou, para mais uma grande defesa de Cássio. As equipes então voltaram a pecar na finalização das jogadas e foram para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo: as equipes chegavam com perigo, mas sem objetividade. E foi no contra-ataque que o zero saiu do placar. Villalba lançou para Wanderson, que invadiu a área, cruzou, e a bola sobrou na medida para Christian, que mandou para o fundo do gol. Mesmo o Vasco sem objetividade em campo e não dando indícios de que engataria uma reação, Carille não fez trocas no time até os 29 minutos. E as mudanças surtiram efeito. O time carioca criou mais uma boa chance com Victor Luis, que parou novamente em Cássio. Apesar da pressão, o Vasco não conseguiu empatar e acentuou a crise na temporada.

Sem tempo a perder, Cruzeiro e Vasco voltam suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil. Na quinta-feira, a partir das 16h, os cariocas vão até o estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), para encarar o Operário-PR. Pouco mais tarde, às 21h30, é a vez do time mineiro encarar o Vila Nova-GO, no Mineirão.