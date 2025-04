Bia Haddad avança às quartas nas duplas do WTA 1000 de Madri ao bater cabeças de chave número 5

Ostapenko é a quarta colocada no ranking de duplas, enquanto Hsieh é a 11ª. Já Bia Haddad ocupa apenas a 54ª posição, e Siegemund, a 23ª.

SABALENKA VIRA, PEGULA E PAOLINI SÃO SURPREENDIDAS

Líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka precisou de três sets para vencer a belga Elise Mertens, 26ª do mundo, com 3/6, 6/2 e 6/1. Foi a nona vitória, a oitava seguida, de Sabalenka em 12 confrontos diretos com sua antiga parceira de duplas. Nas oitavas de final, a número um do mundo enfrenta a norte-americana Peyton Stearns, 44ª do ranking.

Ao bater cabe

A rodada em Madri foi marcada por duas zebras. A norte-americana Jessica Pegula, terceira do ranking, foi derrotada pela japonesa Moyuka Uchijima (56ª) por 2 a 0 (6/3 e 6/2). A sexta do mundo, a italiana Jasmine Paolini, perdeu da grega Maria Sakkari, apenas a 82ª do ranking, também por 2 a 0 (6/2 e 6/1).

Na chave masculina, o norte-americano Taylor Fritz, quarto do mundo, avançou após abandono do francês Benjamin Bonzi, 62º, quando o placar marcava 1 a 1 (4/6 e 7/5). Já o oitavo do ranking, o russo Andrey Rublev, foi eliminado por Alexander Bublik. O 75º do mundo marcou 6/4, 0/6 e 6/4.