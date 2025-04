Athletic-MG bate Volta Redonda com dois gols de Neto Costa e desencanta na Série B

O Athletic-MG, enfim, venceu sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. O momento histórico aconteceu na tarde deste domingo, quando jogando na Arena Independência, pela quinta rodada da competição nacional, o time mineiro superou o Volta Redonda por 2 a 1, com dois de Neto Costa.

Com o resultado, além de desencantar na Série B, o Athletic-MG foi a três pontos e escapou da zona de rebaixamento, figurando agora na 16ª colocação. Do outro lado, com apenas um, o Volta Redonda, campeão da Série C em 2024, agora aparece na lanterna e ainda não venceu.

O duelo em Belo Horizonte, casa temporária do Athletic, que realiza reformas no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rey-MG, começou oito minutos atrasado, devido a um fato inusitado. O Volta Redonda entrou com um uniforme cinza, e após protocolo antes do início da partida, os jogadores tiveram de voltar para o vestiário para trocar o calção, a pedido da arbitragem. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes pediu para o time colocar o calção branco, evitando confusão com o preto do Athletic.