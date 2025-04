Após goleada, Filipe Luís confirma aos menos 1 mudança no Flamengo para a Copa do Brasil

Feliz com o que viu no Maracanã neste domingo na goleada sobre o Corinthians, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, confirmou ao menos um mudança no time que enfrenta o Botafogo-PB na quinta-feira na estreia da Copa do Brasil em São Luís: o goleiro Matheus Cunha no lugar de Rossi.

"O Rossi precisa de descanso e o Matheus merece esse jogo", afirmou o técnico. "Os outros jogadores, eu ainda vou ver. Há outros que merecem jogar e outros que têm que descansar", completou ele, que disse que ainda não analisou o adversário.

Matheus Gonçalves, que entrou na goleada no lugar de Gerson neste domingo, está os atletas que "merecem jogar" e foi bastante elogiado pelo técnico. "Hoje, senti que ele merecia esses minutos, vem treinando muito bem e quer jogar, sempre se exigindo mais. Gosto de jogador que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos", afirmou Filipe Luís.