Veja calendário de João Fonseca até a disputa de Roland Garros

Na ocasião, ele disputou três qualificatórias, eliminou o número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, e caiu na segunda fase para o italiano Lorenzo Sonego.

Antes disso, Fonseca foi campeão do Challenger de 125 de Canberra, ainda em dezembro. Um mês depois, o brasileiro perdeu para o francês Ugo Humbert, pela Copa Davis.

Fonseca voltou a ser campeão no ATP 250 de Buenos Aires, mas frustrou as expectativas jogando em casa, no Rio Open, pelo qual perdeu na estreia. No Masters 1000 de Indian Wells, ele caiu na segunda fase, antes de ser campeão do Challenger 175 de Phoenix e cair na terceira fase do Masters 1000 de Miami.

Em Madri, Fonseca estreou contra o dinamarquês Elmer Moller, 114º do mundo, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Na segunda rodada, o brasileiro perseverou e disputou dois tie-breaks, mas sofreu a derrota, por 2 sets a 0, para Tommy Paul. Na próxima fase, o adversário do norte-americano será o russo Karen Khachanov (25º no ranking mundial).