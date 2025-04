Torcedores do Barcelona entoam gritos contra Vini Jr. momentos antes de final com Real Madrid

Em dezembro do mesmo ano, o Ministério Público madrilenho pediu quatro anos de prisão para quatro membros de uma torcida organizada do Atlético. Além do crime de ameaça, o MP também pediu um pagamento de R$ 30 mil por danos morais causados a Vini Jr.

Em razão dos constantes ataques de violência e racismo, Vinicius Júnior acabou se tornando uma das figuras mais emblemáticas na luta contra a discriminação. Em junho do ano passado, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por incidente no estádio Mestalla. Além do cárcere, eles estão proibidos de entrar em quaisquer estádios por dois anos, além da aplicação de multas.

A decisão da Copa do Rei acontece neste sábado às 17 horas no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.