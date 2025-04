São Paulo vai ao Castelão com confiança em Zubeldía restaurada para desafiar o Ceará

Vaiado pela torcida do São Paulo há cerca de duas semanas, após o empate por 1 a 1 cedido ao Cruzeiro no MorumBis, Luis Zubeldía reconquistou a confiança de boa parte da torcida. Agora com duas vitórias seguidas, uma em clássico com o Santos e outra sobre o Libertad na Libertadores, em jogo no qual soube usar os jovens talentos do clube, o técnico argentino leva os tricolores a campo no Castelão, às 18h30 deste sábado, para enfrentar o Ceará pela sexta rodada do Brasileirão.

O triunfo sobre os santistas, no final de semana passada, foi o primeiro resultado positivo são-paulino no campeonato nacional, depois de uma série de quatro empates. Invicto, o clube ocupa a décima posição e tem sete pontos, mesma pontuação do Ceará, que tem duas vitórias e está em quinto lugar.

Para buscar o desempate no confronto direto, Zubeldía terá de administrar o cansaço ao qual seus jogadores foram submetidos ao longo dos últimos dias. A partida contra o Libertad foi quarta-feira, no Paraguai, e a viagem para Fortaleza se deu na sexta-feira. Frente a tal cenário, poupar jogadores deve ser a alternativa adotada pelo argentino para o duelo com a equipe alvinegra.