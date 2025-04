São Paulo sai atrás e tenta reação, mas perde intensidade e volta a empatar pelo Brasileirão

Os primeiros minutos mostraram um Ceará disposto a se defender, mesmo jogando em casa. O time baixou as linhas e chamou o São Paulo.

Entretanto, o time de Léo Condé mostrou que não é à toa que tem 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão. A equipe mostrou como faz isso.

Em transição rápida para o ataque, Matheus Bahia deu um belo passe em profundidade, nas costas de Igor Vinícius. Pedro Henrique recebeu frente a frente com Rafael e encobriu o goleiro para abrir o placar.

O gol marcou o retorno do atacante ao time titular. Ele vinha de três partidas no banco, após retornar de uma lesão no joelho que o tirou de ação por quase dois meses.

O São Paulo reagiu com o que já vinha dando certo nos últimos jogos. Luis Zubeldía já corrigiu problemas de criação, dando destaque aos pontas Ferreirinha e Lucas Ferreira na armação. O Ceará, contudo, estava mais compacto, já com a vantagem

A pressão do São Paulo crescia. Pressionado, o Ceará estreou na Série A uma das novas regras do Brasileirão. O goleiro Fernando Miguel segurou a bola por mais de oito segundos, obrigando Anderson Daronco a marcar escanteio para o time adversário. A aplicação já havia acontecido nas séries B e C.