Luana Silva faz história e alcança semifinal inédita na etapa de Bells Beach da WSL

Luana Silva viveu um momento inesquecível neste sábado ao alcançar, pela primeira vez na carreira, uma semifinal de etapa do Circuito Mundial de Surfe. A brasileira brilhou nas quartas de final em Bells Beach, na Austrália, ao vencer a norte-americana Lakey Peterson com o somatório de 12,17 a 9,33, garantindo a vaga entre as quatro melhores do evento.

Radiante após a conquista, Luana celebrou o feito em um dos palcos mais tradicionais do surfe mundial. "Acho que não teria um lugar melhor para conseguir esse resultado, em um lugar histórico como esse, que eu sempre sonhei desde criança. É um sonho sendo realizado. Eu estou muito feliz", afirmou a surfista, emocionada.

As condições do mar em Bells Beach exigiram ainda mais dos competidores, com poucas ondas e muita necessidade de precisão nas escolhas. Luana conseguiu capitalizar com um 4,50 e uma excelente nota 7,67 para somar seus 12,17 pontos, enquanto Lakey Peterson não encontrou manobras expressivas para ameaçar a liderança da brasileira.